© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è "al lavoro per cercare di aiutare i connazionali bloccati in Israele a rientrare in Italia". Lo ha scritto lo stesso Tajani su X mentre è "in partenza direzione Firenze per gli Stati Generali della diplomazia culturale". "La loro sicurezza è la priorità più assoluta del governo", ha aggiunto Tajani. (Res)