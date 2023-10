Violenza donne: Bonafoni (Pd Lazio), Rocca non cancelli esperienza Lucha y siesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta della Regione Lazio "si appresta a votare oggi stesso una delibera che cancella con un colpo di penna l'esperienza di Lucha y siesta, revocando lo schema di convenzione per l'assegnazione dello stabile e mettendolo a bando. Si tratta di una scelta politica gravissima, sia pur travestita da atto amministrativo, di fronte alla quale non si può restare né zitte né ferme". Lo afferma in una nota la consigliera del Partito democratico del Lazio, Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd. "Dopo mesi di silenzio pressoché assoluto sulla violenza di genere da parte del presidente Rocca, la destra che governa la Regione Lazio decide di fare la peggior cosa che potessimo aspettarci - spiega -. Mi auguro una sollevazione generale delle donne democratiche della città di Roma e non solo, a difesa dell'esperienza di Lucha". (segue) (Com)