Russia: Servizio sicurezza accusa ex avvocato Novikov di alto tradimento

- Il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha avviato un procedimento penale contro l'ex avvocato russo Ilya Novikov, riconosciuto un agente straniero in Russia. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Fsb. In particolare, Novikov è accusato di alto tradimento per la sua partecipazione all'operazione speciale ma fra le fila dell'Ucraina. "È stato stabilito che dopo l'inizio dell'operazione militare speciale Novikov ha lasciato volontariamente il territorio della Russia, si è unito ai ranghi delle forze di difesa territoriale dell'Ucraina e sinora ha preso parte alle loro attività, vale a dire ha ricevuto addestramento militare, partecipa alle ostilità, ed è impegnato in attività di propaganda", ha affermato l'Fsb. (Rum)