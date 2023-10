Sardegna: Solinas, Regione e Comuni insieme per tutelare le corse storiche a cavallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La cultura del cavallo in Sardegna è un elemento riconosciuto e riconoscibile in ogni Comune e in ogni Contrada dell’Isola. La Regione è vicina alle realtà locali dove hanno luogo le diverse manifestazioni equestri e proprio dai territori interessati arriva la richiesta di superare la famosa ordinanza “Martini”. Un atto normativo che dura da 15 anni, nato come emergenza, con lo scopo di salvaguardare al massimo la salute e l’integrità fisica degli animali impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico come palii, giostre, nonché tutelare l’incolumità dei fantini e degli spettatori”. Lo ha detto il Presidente della Regione, Christian Solinas, intervenendo a Sedilo, al momento di confronto verso la creazione di una Fondazione apposita che si è svolto all’interno del Convegno “Divisi nelle tradizioni, uniti nelle regole, Zenias de Atonzu”. “Serve una norma che tenga però conto delle peculiarità dei vari Comuni, delle varie culture. Sicuramente la nostra cultura del cavallo è fortemente identitaria, estremamente diversa dal resto del paese, ha detto ancora il Presidente Solinas. Quindi vanno tenute conto le diverse specificità che ci sono nelle varie Regioni. Noi come Regione Sardegna ci faremo portatori delle istanze dei nostri Comuni, dei nostri amministratori, degli organizzatori delle corse equestri storiche, perché non possiamo lasciare i nostri Sindaci da soli a gestire una carenza legislativa in materia. Oggi da questo Tavolo di confronto, anche con esperti del Ministero della Salute e tecnici, sta nascendo una Fondazione che si occuperà proprio delle corse equestri sia regionali che nazionali. Parte un richiamo all’unità d’intenti non solo da parte dei Comuni sardi, ma anche di quelli nazionali. Tutti insieme creeremo questa Fondazione per usare questo strumento come stimolo e controllo di un mondo che non può essere lasciato in balia di una ordinanza nata per una emergenza, ha concluso il Presidente”. (segue) (Rsc)