Sardegna: Solinas, Regione e Comuni insieme per tutelare le corse storiche a cavallo (2)

- A Sedilo si è discusso della nascita di una rete di collaborazione per sviluppare misure condivise a tutela delle corse storiche a cavallo. La Regione Sardegna, insieme ai sindaci dei Comuni in cui hanno luogo manifestazioni equestri, vuole crearla attraverso la Fondazione “Corse storiche di cavalli d’Italia”, in via di definizione. Una misura necessaria a evitare complicazioni burocratiche e vuoti normativi che mettono a rischio o snaturano il buon svolgimento delle manifestazioni storiche-tradizionali equestri”, ha detto nel suo intervento il capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Quirico Sanna, che ha sottolineato come le manifestazioni equestri in Sardegna sono eventi, tra l’altro, di grande rilevanza sociale per le nostre comunità e pertanto si reputa urgente e necessario lavorare per l’istituzione di linee guida e un quadro normativo nazionale, che dia tutte le garanzie auspicate alle nostre comunità. Il cavallo rappresenta anche una ricchezza non solo culturale ma proprio economica. Il presidente Solinas si è fatto carico di portare avanti l’istanza dei Comuni in sede nazionale e saremo noi i promotori”. La Regione Sardegna con il Comune di Sedilo ha voluto riunire tutti i Comuni interessati alla cultura del cavallo. A Sedilo perché la cultura del cavallo è emblematica e con la sua Ardia rappresenta appieno il mondo equestre. Dalla Sardegna parte, dunque, l’iniziativa legislativa per portare avanti la nascita della Fondazione che serve proprio a tutelare gli eventi identitari importanti in piena sicurezza (Rsc)