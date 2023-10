Medio Oriente: tre aerei militari polacchi rimpatriano 240 persone da Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre aerei militari che trasportavano polacchi evacuati da Israele sono atterrati a Varsavia lunedì mattina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak su X (ex Twitter). "I primi evacuati da Israele sono già in Polonia", ha dichiarato Blaszczak. Il primo aereo ha trasportato 120 persone bloccate all'aeroporto di Tel Aviv. Sono seguiti altri due aerei, con un totale di oltre 120 persone a bordo, ha aggiunto il ministro. "Un Boeing militare sta partendo per Israele per evacuare altre persone", ha subito aggiunto Blaszczak. Le compagnie aeree che volano dalla Polonia a Israele hanno sospeso i loro servizi sabato, il giorno in cui il movimento islamista palestinese Hamas ha lanciato la sua offensiva militare contro Israele. (Vap)