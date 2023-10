Bosnia: Istituto statistica, in agosto +13,2 per cento di turisti rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bosnia Erzegovina nel mese di agosto 2023 sono state registrate 223.213 visite turistiche, ovvero l'8,2 per cento in più rispetto al mese di luglio e il 13,2 per cento in più rispetto a un anno fa. Rispetto al totale, la quota di turisti nazionali è stata del 26,8 per cento, mentre quella dei turisti stranieri è stata del 73,2 per cento, secondo quanto riportano i dati dell'Istituto di statistica del Paese. I pernottamenti sono stati rispettivamente l'11,3 per cento e il 9,7 per cento in più, sempre rispetto al luglio scorso e al mese di agosto 2022. Nella struttura dei pernottamenti da parte di turisti stranieri, il maggior numero sono stati effettuati da persone provenienti da Arabia Saudita (12,7 per cento), Croazia (7,7 per cento), Serbia (7,6 per cento) e Turchia (7,4 per cento). (Seb)