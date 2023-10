Regno Unito: società biotech AstronauTx raccoglie 55 milioni di euro per ricerca Alzheimer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di biotecnologie britannica, AstronauTx, attiva nella ricerca di nuove cure per l'Alzheimer e altre malattie neurodegenerative, ha raccolto 48 milioni di sterline (55 milioni di euro) da un nuovo finanziamento. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times". La società è nata dall'University College di Londra nel 2019, con un finanziamento iniziale da parte del Dementia Discovery Fund di 250 milioni di sterline (288 milioni di euro). Sebbene AstronauTx non preveda che nessuno dei suoi farmaci raggiunga le cliniche per almeno tre o quattro anni, il nuovo finanziamento rappresenta un passo avanti per investire in approcci innovativi per affrontare la malattia. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 55 milioni di persone nel mondo soffrono di demenza e ogni anno si registrano quasi 10 milioni di nuovi casi. (Rel)