Medio Oriente: stampa, movimento libanese Hezbollah si è schierato dopo attacco Hamas

- Il movimento libanese sciita filo-iraniano Hezbollah ha subito espresso la sua posizione dopo gli attacchi del movimento palestinese Hamas in Israele e ha effettuato un’operazione militare contro tre siti nel sud del Libano. Lo ha riferito il quotidiano “Al Akhbar” (vicino a Hezbollah), spiegando che “il movimento non è neutrale nella battaglia in corso tra palestinesi e israeliani”. Hezbollah ha anche chiarito che "la leadership della resistenza islamica in Libano segue da vicino importanti sviluppi sulla scena palestinese ed è in contatto diretto con la leadership della resistenza palestinese".(Lib)