Spagna: sondaggio, il centrodestra si assicurerebbe maggioranza assoluta in caso di elezioni

- Se si votasse oggi in Spagna, il centrodestra sarebbe in grado di raggiungere i 176 seggi necessari la maggioranza assoluta al Congresso dei deputati. È quanto emerge dal sondaggio di 40dB per il quotidiano "El Pais". Il Partito popolare (Pp) vincerebbe le elezioni con il 34,2 per cento dei voti (+1,1 punti rispetto alle elezioni e +0,4 rispetto a settembre). Questo darebbe al partito di Alberto Nunez Feijoo sette seggi in più rispetto al 23 luglio, sommando quota 144. Dall'altra parte, la formazione sovranista Vox si attesterebbe all'11,7 per cento, quasi mezzo punto percentuale in meno rispetto al risultato delle elezioni del 23 luglio scorso. Dall'altra parte, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, si assicurerebbe il 32,1 per cento dei voti, lo 0,4 per cento in più delle elezioni generali (+3 seggi). Mentre la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, perde 1,2 punti percentuali in meno di meno di tre mesi passando dal 12,3 per cento ottenuto alle urne all'11,1 per cento. Questo risultato comporterebbe la perdita di 8 dei 31 seggi di cui dispone al Congresso dei deputati. (Spm)