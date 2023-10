Siria: undici morti in attacchi aerei attribuiti a Turchia su centro addestramento nel nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in seguito ad alcuni attacchi aerei attribuiti alla Turchia contro un centro di addestramento delle Forze di sicurezza interna Asayish, legate all’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria (nota anche come Rojava), nel governatorato di Al Hasakah. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un’organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul territorio, secondo il quale diversi feriti versano in condizioni gravi. Un’ambulanza si è precipitata sul luogo per trasportare i corpi e i feriti, mentre molti ospedali della zona erano in allerta hanno chiesto ai cittadini di donare il sangue.(Lib)