Medio Oriente: distrutti 1.200 obiettivi a Gaza, in Israele si continua a combattere con i miliziani di Hamas - video 3

- A tre giorni dall'infiltrazione di diversi commando di combattenti palestinesi di Hamas e della Jihad islamica, le forze di Israele continuano a combattere per liberare le comunità meridionali dalla presenza dei terroristi, mentre continua ad aumentare il numero di morti e feriti. Secondo le ultime informazioni disponibili i morti sono oltre 700 e i feriti hanno superato i 2.200. Le forze di difesa israeliane (Idf) stanno lavorando per rimuovere i restanti miliziani di Gaza che si sono infiltrati nelle comunità di confine mentre l'esercito riferisce di attacchi riusciti su centinaia di obiettivi militari nella Striscia di Gaza. Un alto funzionario di Hamas ha rilasciato una dichiarazione affermando che nella Striscia di Gaza sono tenuti più di 100 ostaggi israeliani, mentre la Jihad islamica ha affermato che tengono in ostaggio almeno 30 israeliani.Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e l'esponente dell’opposizione Benny Gantz si incontreranno questa mattina per discutere della formazione di un governo di coalizione. Nella notte le Idf hanno attaccato oltre 500 obiettivi strategici delle organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza, dove sono stati distrutti sette quartieri generali operativi di Hamas e uno della Jihad islamica. Un portavoce delle Idf ha detto che finora più di 1.200 obiettivi sono stati attaccati nella Striscia di Gaza, inclusi 21 grattacieli, centri di comando di Hamas e Jihad islamica. Secondo i dati israeliani, ci sono centinaia di terroristi uccisi in Israele, e 425 a Gaza. Da parte sua, il ministero della Salute di Gaza ha detto che ci sono 436 morti e oltre 2.270 feriti. (Res)