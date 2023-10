Ucraina: fonti diplomatiche, prossima riunione su "formula di pace" a Istanbul a fine ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima riunione volta a trovare una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina si terrà in Turchia, indicativamente, nell'ultima decade di ottobre. Lo ha riferito all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" una fonte diplomatica ad Ankara. In precedenza, "Bloomberg" ha riferito che la Turchia starebbe organizzando un nuovo incontro internazionale sull'Ucraina. Si svolgerà presumibilmente a Istanbul, ma la Russia non sarebbe stata invitata. Secondo le fonti dell'agenzia, l'incontro di Istanbul si svolgerà in analogia ai negoziati sull'Ucraina a Copenaghen e Gedda, nei quali è stata discussa la cosiddetta “formula di pace di Zelensky”. "Non c'è ancora una data precisa, il coordinamento è in corso. Apparentemente avverrà nell'ultima decade di ottobre", ha detto la fonte dell'agenzia. Alla fine di giugno si sono svolti a Copenaghen dei negoziati sull’Ucraina, che hanno coinvolto i Paesi del G7, alcuni membri del gruppo Brics e la stessa Ucraina, dove sono state discusse le modalità per attuare la cosiddetta “formula di pace” del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Successivamente, l’Arabia Saudita ha tenuto un incontro in questo formato a Gedda. (Kiu)