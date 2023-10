Cina: trasporto ferroviario, treni intermodali ferrovia-mare hanno effettuato 30mila viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 30.000 viaggi sono stati effettuati da treni merci lungo il Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare sin dal lancio del servizio nel 2017. Lo hanno riferito ieri le autorità locali della regione autonoma meridionale del Guangxi Zhuang. Un treno intermodale ferrovia-mare con 110 container di merci a bordo è partito ieri dalla stazione centrale dei container ferroviari di Qinzhou, nel Guangxi, diretto verso Chongqing, segnando il 30.000esimo viaggio lungo il corridoio. Il Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare è un passaggio per il commercio e la logistica costruito congiuntamente dalle regioni a livello provinciale della Cina occidentale e dai membri dell'ASEAN. Attualmente, il corridoio offre servizi che coprono 138 stazioni in 69 città di 18 regioni a livello provinciale in tutta la Cina. (Cip)