Cina-Uzbekistan: premier Li incontra omologo Aripov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro cinese Li Qiang ha incontrato ieri il suo omologo uzbeko Abdulla Aripov a margine della cerimonia di chiusura dei 19mi Giochi asiatici qui a Hangzhou, in Cina. Sottolineando che la Cina e l'Uzbekistan sono vicini che condividono prosperità e difficoltà, Li ha dichiarato che Pechino è pronta a lavorare con l'Uzbekistan per realizzare gli importanti consensi raggiunti dai rispettivi capi di Stato al fine di arricchire la partnership strategica globale Cina-Uzbekistan nella nuova era. Li ha dichiarato che la Cina continuerà a sostenere fermamente l'Uzbekistan nella difesa della sovranità nazionale, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale, e nel perseguire un percorso di sviluppo adatto alle sue realtà nazionali. Il primo ministro cinese ha aggiunto che la Cina è pronta a lavorare con l’Uzbekistan per sviluppare la cooperazione nell’ambito dell’iniziativa della nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), promuovere la sinergia delle strategie di sviluppo, espandere la cooperazione economica e commerciale, migliorare l'interconnessione, potenziare la cooperazione energetica e approfondire la cooperazione in vari settori tra i due Paesi.(Cip)