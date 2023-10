© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca popolare cinese ha annunciato tramite il suo profilo WeChat il lancio di nuove monete commemorative in oro e argento dedicate a una famosa opera pittorica cinese, “Mille li di fiumi e montagne”, ultimata dall’artista Wang Xinmeng nel 1113. La serie di monete commemorative – una in oro e cinque in argento – debutterà il 16 ottobre.(Cip)