Giappone-Ue: vicepresidente Commissione Jourova, “convergenza” su Intelligenza artificiale

- L’Unione europea rileva una “convergenza” con il Giappone per quanto riguarda l’approccio all’intelligenze artificiale e all’Ia generativa. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Vera Jourova, a margine di un forum sulla governance di Internet a Kyoto. L'Ue e il Giappone stanno approfondendo la cooperazione su tecnologie come l'Ia, la sicurezza informatica e i semiconduttori, considerate importanti per la sicurezza economica. "Sono stata di recente in Cina ed è un ambiente completamente diverso. Ho potuto discutere con i nostri partner giapponesi perché non è necessario spiegarci a vicenda questioni basilari", ha detto Jourova. Il G7 sta discutendo linee guida per l'Ia generativa nell'ambito di un processo concordato al vertice del Gruppo a Hiroshima, lo scorso maggio. Discussioni sono in corso per avviare consultazioni su un quadro per l'Ia, ma un codice di condotta per le aziende richiede ulteriori lavori, ha affermato Jourova.(Git)