Cina-Usa: Wang riceve delegazione del Congresso guidata da Shumer

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha ricevuto oggi a Pechino una delegazione bipartisan del Senato federale statunitense guidata da Chuck Schumer, leader della maggioranza democratica al Senato. Lo riferisce l’emittente televisiva cinese “China Central Television”. La delegazione ha intrapreso sabato 7 ottobre la prima visita congressuale statunitense in Cina dal 2019. L’itinerario della visita, iniziata a Shanghai, prevede anche tappe a Pechino e Xi’an. Secondo l’emittente televisiva statunitense “Cbs News”, la delegazione del Senato farà tappa anche in Giappone e Corea del Sud, sfruttando la pausa dai lavori parlamentari del mese di ottobre. Non è ancora chiaro se i senatori verranno ricevuti dal presidente cinese Xi Jinping.(Res)