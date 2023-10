Medio Oriente: 12 thailandesi uccisi, Bangkok prepara evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, ha ordinato l’avvio dei preparativi per l’evacuazione completa dei cittadini thailandesi da Israele a seguito del sanguinoso attacco a sorpresa sferrato dalle milizie palestinesi di Hamas lo scorso fine settimana. Il governo thailandese aveva riferito ieri che 2 cittadini thailandesi avevano perso la vita negli attacchi di Hamas contro gli insediamenti israeliani, e altri 10 erano stati presi in ostaggio. Stamattina Bangkok ha aggiornato il bilancio a 12 cittadini thailandesi uccisi. In un messaggio su X (Twitter), Thavisin ha condannato gli attacchi contro Israele e ha confermato l’avvio dei preparativi per l’evacuazione dei cittadini thailandesi tramite voli civili e militari. Più di 20mila thailandesi vivono a Israele, molti dei quali impiegati nei settori agricolo e delle costruzioni.(Fim)