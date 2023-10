Giappone: sostanza chimica a bordo di un treno, cinque persone ricoverate in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone, incluso un bambino di cinque anni, sono state ricoverate in ospedale in Giappone, dopo essere entrate in contatto con una sostanza chimica non identificata a bordo di un treno ad alta velocità diretto da Shin-Aomori a Sendai, nel nord-est del Paese. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui l’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi a bordo del treno Hayabusa n.52 della rete Shinkansen del Tohoku. Poco prima dell’arrivo alla stazione di Sendai, un passeggero ha attivato l’arresto di emergenza, avvertendo che un bambino era rimasto “ferito” dopo essere entrato in contatto con una sostanza liquida sospetta. A seguito dell’arresto del treno, il personale ha rinvenuto un sacco di plastica nero contenente una sostanza non identificata, che ha liberato fumo bianco all’interno di uno dei vagoni del treno. Cinque persone sono rimaste intossicate e sono state ricoverate in ospedale. L'incidente è oggetto di indagine da parte delle autorità giapponesi. (Git)