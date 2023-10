Medio Oriente: Tajani, va sventata un'escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla parte di Israele e del suo popolo che sta subendo un'aggressione "mostruosa" a danno di civili inermi, donne, bambini, anziani e non un mero atto di guerra o terrorismo. Antonio Tajani, ministro degli Esteri, in una intervista al "Corriere della Sera" non ha dubbi su quale debba essere il posizionamento dell'Italia nel conflitto appena esploso in Medio Oriente, e anzi crede e auspica che su questo tema "la politica, i partiti, maggioranza e opposizione non si dividano: quello che vediamo, che sappiamo, che ci arriva da quei territori è talmente insostenibile che nessuno potrà negare la propria solidarietà a Israele". Ma nello stesso tempo, lui stesso e il governo italiano sono impegnati e continueranno a farlo "con forza" perché si giunga al più presto a una soluzione diplomatica della crisi, a una de-escalation immediata e duratura. Perché il rischio di un allargamento del conflitto, con effetti difficilmente immaginabili nella loro gravità, è molto alto. "Voglio essere chiaro. L'aggressione di Hamas in territorio israeliano va condannata con la massima fermezza. E noi riconosciamo il pieno diritto di Israele a difendersi, tanto più di fronte ad una aggressione come questa che sta sconvolgendo il mondo per la ferocia, la bestialità — come perfino il vilipendio dei cadaveri — di atti contro civili e non di azioni militari". (segue) (Res)