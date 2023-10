Medio Oriente: Tajani, va sventata un'escalation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ma, al tempo stesso - continua -, va sventato il rischio di una escalation che avrebbe conseguenze incalcolabili e incontrollabili sul piano regionale, che andrebbero a sommarsi a un quadro già difficilissimo in altre aree del mondo, a partire dal conflitto in Ucraina. In Medio Oriente vanno tenute debitamente presenti le complesse dinamiche di una regione in movimento". È probabile tuttavia che la reazione israeliana sarà durissima, con altro spargimento di sangue da una parte e dall'altra: "La situazione richiama paradossalmente la necessità di riportare il processo di pace al centro dell'attenzione internazionale. Siamo pronti a lavorare per favorire il raffreddamento delle tensioni, come già ottenuto a inizio anno con le intese di Aqaba e Sharm el Sheikh, e la successiva ripresa di una prospettiva politica". "Io personalmente - racconta il ministro - ho già parlato sia con il ministro degli Esteri israeliano Cohen che con il mio omologo egiziano Shoukri e il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi, per auspicare un dialogo che porti a un abbassamento della tensione, e mercoledì sarò in visita ufficiale in Egitto per incontrare il presidente al Sisi. Contiamo molto sull'Arabia Saudita, sulla Giordania e sull'Egitto, quest'ultimo ha canali di comunicazione efficaci con Hamas, affinché possano compiere un'opera di mediazione". Si potrebbe agire, almeno nell'immediato "permettendo intanto corridoi umanitari nella Striscia di Gaza per mettere al sicuro bambini, donne, ostaggi civili, che nulla hanno a che fare nemmeno con uno scenario di guerra. Ma poi, tutti i Paesi moderati non vogliono che ci sia alcuna estensione del conflitto, ancor più rischiosa se si considera la saldatura possibile tra le azioni di Hamas ed Hezbollah nel vicino Libano: una realtà a sua volta in preda a una crisi politica profonda, che il coinvolgimento del 'partito di Dio' potrebbe far precipitare, destabilizzando ulteriormente il Libano e la regione".