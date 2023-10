Medio Oriente: Tajani, va sventata un'escalation (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Tajani "è estremamente preoccupante vedere l'atteggiamento dell'Iran, immagini in cui si fanno salti di gioia davanti al massacro di cittadini indifesi. Purtroppo non aiuta lo stallo del Processo di pace, né la percepibile crisi di consensi dell'Autorità palestinese — ma pure di Hamas stesso — presso i suoi cittadini". Per quanto riguarda, infine, il ruolo che può svolgere l'Italia: "Noi siamo da sempre per una politica dei 'due popoli, due Stati', conosciamo bene la complessità della situazione, abbiamo avuto rapporti anche con l'Autorità palestinese, che ce ne ha dato atto. In questo momento però non si può non stare dalla parte di chi viene così vilmente aggredito, di un popolo — quello israeliano — colpito in modo terribile. Stiamo già parlando di un migliaio di morti, con una ferocia indescrivibile. Ovviamente la situazione ripropone la necessità di dedicare attenzione prioritaria sui rapporti con l'area mediterranea e medio orientale, fulcro degli interessi dell'Italia e al centro del dibattito internazionale su temi che vanno dall'energia all'immigrazione". "Proprio per questo - conclude Tajani - intendiamo porre con forza anche questo tema sul tavolo della presidenza italiana del G7 nel 2024". (Res)