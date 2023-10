Cultura: Tajani, è strumento strategico al servizio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un suo intervento su "Quotidiano Nazionale" scrive che "la diplomazia culturale è uno strumento strategico al servizio dell'interesse nazionale. Ho voluto rafforzare questo aspetto centrale della nostra politica estera dal giorno del mio insediamento alla Farnesina. Sono convinto che oggi più che mai abbiamo bisogno di diplomazia culturale, quale strumento di distensione, quale strumento di pace. Lo stiamo vedendo in un Medio Oriente di nuovo in ebollizione a causa della recrudescenza del terrorismo folle di Hamas". "Il governo - continua il ministro - ha condannato con fermezza l'atroce attacco contro Israele e la violenza ingiustificata contro civili innocenti. Abbiamo sottolineato il diritto di Israele a esistere e a difendersi. Dobbiamo ora lavorare per porre fine alla minaccia terroristica e per evitare che scoppi un'altra guerra di ampio raggio. In questo senso, contiamo su vari Paesi della regione che certamente non vogliono un'estensione del conflitto. Anche in un contesto drammatico come quello che stiamo vedendo in Israele e, ormai da più di un anno, in Ucraina, la diplomazia culturale può rappresentare un utile canale di dialogo e cooperazione tra popoli in conflitto". (segue) (Res)