Cultura: Tajani, è strumento strategico al servizio del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani spiega che "quando si parla di diplomazia culturale italiana, data la ricchezza della nostra cultura, la scelta rispetto a cosa proporre nel mondo è fondamentale e va ben ponderata. All'estero esiste una domanda fortissima di Italia e del nostro incommensurabile patrimonio culturale. Ma dobbiamo guidare questa domanda con una visione strategica, che alimenti la nostra attrattività e capacità d'influenza, con proposte innovative in grado di parlare ai giovani nei cinque continenti, promuovendo i nostri territori ed elevando la qualità dell'offerta culturale. Per questo ho voluto convocare a Firenze da oggi a mercoledì gli 'Stati Generali della Diplomazia Culturale'. Un vero e proprio pensatoio, grazie alla presenza a Palazzo Vecchio di ministri di governo, di esperti culturali nel settore pubblico e privato e, soprattutto, delle donne e degli uomini che guidano gli 86 Istituti Italiani di Cultura in 63 Paesi nel mondo". (segue) (Res)