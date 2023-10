Cultura: Tajani, è strumento strategico al servizio del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori saranno incentrati "su come rendere più efficace la promozione dell'Italia all'estero per alimentare ancora di più il nostro potere di attrazione e facilitare la proiezione internazionale di artisti, curatori, scrittori contemporanei, affinché portino nel mondo la sensibilità culturale dell'Italia di oggi". "La ricchezza di cui disponiamo - osserva infine il ministro - è unica. Ma sappiamo che il mondo cambia, così come le modalità di fruizione dell'arte. Per questo nel pensatoio fiorentino si parlerà di quale linguaggio usare coi giovani dei cinque continenti che devono diventare il nostro pubblico di oggi e gli italofili di domani; come comunicare in modo più efficace; come misurare le nostre attività. Un approccio moderno, da pubblica amministrazione al passo coi tempi". (Res)