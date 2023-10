Pa: Zangrillo, sui contratti rinnovi parziali dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci saranno le risorse per garantire il riavvio di tutti i rinnovi contrattuali". A una settimana dalla presentazione della legge di Bilancio il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo non si sbilancia sulle cifre, ancora in via di definizione, ma assicura in una intervista a "Repubblica" che "nel 2024 si riapriranno le trattative, è un segnale di continuità che teniamo a dare ai dipendenti pubblici". E a dicembre con molta probabilità, arriverà anche un anticipo in busta paga. "Mi sono confrontato prima e dopo la pausa estiva con il ministro Giorgetti, ma non ho fatto cifre, ho fatto un ragionamento di prospettiva: quando mi sono insediato ho trovato 2,4 milioni di dipendenti con i contratti scaduti, una tornata che adesso si sta per concludere con il contratto dei dirigenti degli enti locali. E quindi credo che sia un valore garantire continuità nei rinnovi contrattuali". "Ma se dovessi chiedere tutte le risorse che servono per recuperare l'inflazione - aggiunge - non basterebbero due leggi di bilancio. Giorgetti mi ha però assicurato che ci saranno le risorse per garantire il riavvio di tutti i rinnovi". Il ministro osserva inoltre che "avremo un occhio particolare per i settori più critici, come quello della sanità: anche l'ultimo rinnovo della tornata passata, siglato dieci giorni fa, prevede aumenti significativi per i dirigenti sanitari". (segue) (Res)