Pa: Zangrillo, sui contratti rinnovi parziali dal 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo però le buste paga rimangono ferme, mentre l'inflazione è ancora consistente: "C'è la possibilità che ci sia un primo intervento quest'anno, con il quale verrà anticipata una parte delle risorse. Ma su questo mi permetta ancora di avere una riserva, la settimana che si apre sarà decisiva per dare sostanza ai contenuti della legge e capire come utilizzare le risorse di cui disponiamo". Dopo un primo incontro di marzo il dialogo con i sindacati non è mai mancato, per i tanti rinnovi contrattuali: "Ma adesso, quando avremo chiari i contenuti della legge di Bilancio, vorrei affrontare insieme i temi più importanti, dalla riforma delle procedure concorsuali alla formazione e al merito, con l'obiettivo di rendere più efficiente ed efficace la programmazione". In merito infine alle 170 mila assunzioni che il ministro aveva annunciato per quest'anno: "Siamo a 123 mila a fine agosto e per il 2024 prevediamo almeno 170 mila ingressi", ha concluso Zangrillo. (Res)