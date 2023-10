Medio Oriente: Renzi, la violenza di Hamas rischia di far traboccare un vaso colmo di odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Renzi conosce il Medio Oriente, non solo per il suo passato da presidente del Consiglio, ma anche per la collaborazione con l'Arabia Saudita, che tanto polemiche ha generato. Il leader di Italia Viva dice alla "Stampa" che anche l'Europa può giocare un ruolo per superare la crisi, "ma non deve fare solo da spettatrice degli orrori". L'attacco di sabato è "una svolta terribile e non solo per il Medio Oriente. Abituati al chiacchiericcio rasoterra della nostra politica non ci rendiamo conto che dopo l'invasione russa in Ucraina sono saltati equilibri decennali. Focolai pericolosi nei Balcani, violenze sugli armeni in Nagorno Karabakh, colpi di Stato in Africa, tensioni nel Mar Cinese. L'anarchia regna sovrana, senza l'iniziativa diplomatica delle istituzioni internazionali che brillano per la loro assenza. La violenza terrorista di Hamas non è solo un disastro per il Medioriente ma rischia di essere la goccia che fa traboccare un vaso già colmo di odio". È concreto lo scenario di un allargamento del conflitto, per esempio all'Iran: "Non c'è dubbio che l'azione di Hamas sia stata sostenuta da Teheran. Non credo che questo provocherà un conflitto diretto Israele-Iran ma costringerà la comunità civile internazionale a rivedere rapporti con il regime iraniano". Israele è più debole di quanto si pensasse: "Farsi sorprendere in questo modo così devastante pone Israele in una condizione di debolezza inedita almeno da mezzo secolo". (segue) (Res)