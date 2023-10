Medio Oriente: Renzi, la violenza di Hamas rischia di far traboccare un vaso colmo di odio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mossad e l'esercito sono stati beffati in maniera clamorosa: "Israele viene da un biennio di logorio interno per la fragilità del sistema politico e per le manifestazioni contro la riforma della Giustizia. Mentre le coalizioni si facevano e disfacevano alla Knesset, mentre i cittadini protestavano per una proposta di legge nella striscia di Gaza si preparava un attacco, persino più grave dell'11 settembre nel rapporto tra morti e popolazione dello Stato". "C'è un tema di debolezza strutturale delle democrazie - aggiunge l'ex premier -, specie quelle prive di solidità dei governi. Ma non è il tempo dell'analisi: verrà il giorno in cui Israele rifletterà sulle proprie debolezze". E ora "gli israeliani reagiranno nel modo più duro. E lo faranno tutti insieme, come è comprensibile e logico. Dopo un attacco di queste dimensioni solo chi ha un cuore di pietra può negare al popolo d'Israele il diritto - e aggiungo il dovere - di esistere. E di resistere. La democrazia israeliana ha i suoi problemi, ma chi vuole cancellare questo Stato dalla mappa geografica non può prevalere". (segue) (Res)