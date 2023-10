Medio Oriente: Renzi, la violenza di Hamas rischia di far traboccare un vaso colmo di odio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renzi conosce bene l'Arabia Saudita e crede che abbia influito la nuova stagione dei rapporti tra Israele e Riad: "Certamente. Tutti sappiamo che era imminente la storica pace di Abramo tra sauditi e israeliani. Ormai è chiaro a tutti come la stagione modernizzatrice che Bin Salman ha lanciato in Arabia Saudita sia una delle più rilevanti novità degli ultimi anni. È per questo che gli estremisti hanno colpito proprio adesso. I leader riformisti arabi dovranno ora gestire con intelligenza il ritorno mediatico che Hamas, Hezbollah e Jihadisti hanno voluto creare con la diffusione dei video che indignano il mondo occidentale ma esaltano i seminatori di odio, soprattutto in alcuni". "Bin Salman - conclude Renzi - è un leader giovane: sarà comunque lui l'uomo che stabilirà le storiche relazioni diplomatiche tra Riad e Israele e tra Riad e il Vaticano. Ma dopo quello che è successo, e che sta per succedere a Gaza, tutti i leader arabi avranno bisogno di molto più tempo per evitare troppi scossoni interni. E non sarà facile nemmeno in Europa bloccare il tentativo degli estremisti di rialzare la testa". (Res)