Taxi: Urso, sciopero indetto domani poco comprensibile, riforma atto doveroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Lo sciopero indetto per la giornata di domani, martedì 10 ottobre, dai tassisti del sindacato Usb è “poco comprensibile”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Rainews 24. Urso ha quindi invitato “i tassisti a rivede la loro posizione e a tornare al confronto e al dialogo”. Il ministro difende la riforma rispetto alla questione dei taxi che è stata inserita nel Dl Asset e ricorda come adottare questo decreto fosse un atto “doveroso”. “E’ da oltre vent'anni che non vengono rilasciate nuove licenze”, ha detto Urso, secondo cui “si tratta di una riforma capace di compenetrare le diverse esigenze, consente finalmente la seconda guida per i taxi e il permesso di ottenere la seconda licenza temporanea”. Per il ministro è assolutamente necessario “risolvere un’emergenza” come quella dei taxi che “rischia di pregiudicare la possibilità” di ospitare “eventi turistici straordinari”. (Rin)