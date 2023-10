Medio Oriente: Tajani, Italia condanna violenze contro Israele, creare corridoio umanitario per rapiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia condanna con grande fermezza l’aggressione contro Israele e il massacro di civili innocenti da parte di Hamas. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in diretta su Rtl 102.5. “E’ un fatto gravissimo, abbiamo espresso la nostra solidarietà al popolo di Israele e ora bisogna lavorare a un corridoio umanitario per gli ostaggi israeliani che si trovano ora a Gaza”, ha detto il ministro. “Sosteniamo tutte le nostre iniziative in questa direzione: ieri ho parlato con il ministro degli Esteri dell’Egitto affinché parli con Hamas”, ha proseguito ricordando che mercoledì sarà in Egitto. “Arabia Saudita ed Egitto possono collaborare per allentare la tensione”, ha detto Tajani.(Res)