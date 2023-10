Business news: Brasile, a Rio il primo impianto di produzione bio-metano da canna da zucchero del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cooperativa agroindustriale dello Stato di Rio de Janeiro (Coagro), la società di soluzioni per biocarburanti Zeg Biogas e la società di gestione del Porto do Açu hanno firmato un memorandum d'intesa per la realizzazione del primo impianto per la produzione del bio-metano proveniente dalla canna da zucchero nello Stato. Lo riferisce una nota congiunta delle società. Secondo gli studi avviati da Zeg Biogas i costi del progetto raggiungeranno i 60 milioni di real (11 milioni di euro) con avvio delle attività commerciali nel 2025, con una capacità produttiva di 5 milioni di metri cubi all'anno. Con l'aumento della disponibilità di biomassa locale previsto nei prossimi anni, gli investimenti potrebbero essere ampliati, così come la fornitura di biometano al mercato, hanno affermato le aziende. Secondo le aziende, il settore agroindustriale di Rio de Janeiro, un tempo importante produttore di canna da zucchero nel paese, potrebbe riconquistare la sua posizione di rilievo. Attualmente, il potenziale di produzione di canna da zucchero nell'area circostante la regione di Açu, intorno al porto, è di circa 2,1 milioni di tonnellate all'anno. (Res)