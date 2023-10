Medio Oriente: Washington conferma la morte di “diversi” cittadini statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi cittadini statunitensi hanno perso la vita negli attacchi a sorpresa sferrati dal gruppo palestinese Hamas contro il territorio israeliano lo scorso fine settimana, e altri risultano attualmente dispersi. Lo ha confermato ieri il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Un portavoce dell’agenzia ha dichiarato durante una conferenza stampa che al momento Washington è in grado di confermare la morte di “diversi” cittadini statunitensi, senza fornire però un bilancio più preciso. Il governo statunitense sta monitorando attentamente la situazione e “resta in contatto” con le autorità israeliane e locali, ha aggiunto il portavoce. Il segretario di Stato Antony Blinken aveva già riferito ai microfoni dell’emittente televisiva “Cnn” che il dipartimento di Stato ha ricevuto rapporti secondo cui “diversi americani” hanno perso la vita negli attacchi a sorpresa di Hamas, e sta “lavorando senza sosta” per verificare le informazioni. Nel corso degli attacchi contro diversi insediamenti israeliani in prossimità della Striscia di Gaza, Hamas e la Jihad islamica hanno catturato inoltre almeno 130 ostaggi tra civili e personale militare israeliano. Il ministro degli Affari strategici di Israele, Ron Dermer, ha dichiarato alla “Cnn” che tra gli ostaggi ci sono anche cittadini statunitensi. (segue) (Was)