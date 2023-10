Medio Oriente: Washington conferma la morte di “diversi” cittadini statunitensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 700 il numero dei morti - tra cui almeno 70 militari - in Israele a causa dell'infiltrazione di diversi commando del movimento palestinese Hamas nel Paese all'alba di sabato 7 ottobre. Lo riferisce l'emittente israeliana "Channel", secondo cui i feriti sono 2.150, di cui 300 in condizioni critiche. L’ufficio stampa del governo di Israele ha confermato che almeno 100 israeliani sono attualmente tenuti prigionieri a Gaza, ma i media indicano che sarebbero almeno 170. Tra questi vi sarebbero militari e civili, tra cui anche persone con cittadinanza statunitense, tedesca e francese, secondo i media. Un certo numero di combattenti del movimento palestinesi Hamas si trova ancora in territorio israeliano, ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa israeliane (Idf), contrammiraglio Daniel Hagari, durante una conferenza stampa. Secondo i media, sono tuttora in corso scontri tra i militari e i miliziani armati in quattro kibbutz a ridosso di Gaza. “Alcuni infiltrati hanno tentato di ritornare a Gaza ma sono stati intercettati e uccisi al confine. Sono state arrestate decine di persone”, ha detto Hagari. (segue) (Was)