Medio Oriente: Elon Musk segnala post Twitter dell’ayatollah Khamenei

- Elon Musk, proprietario di X (Twitter), ha segnalato come contrario ai regolamenti del social media un messaggio pubblicato sulla piattaforma dal leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, che celebra i sanguinosi attacchi sferrati contro Israele dalle milizie palestinesi di Hamas nel fine settimana. “La posizione ufficiale di Khamenei è (…) chiaramente la cancellazione di Israele, e non soltanto il sostegno ai palestinesi”, ha scritto Musk in un messaggio su X. “Ciò non accadrà. Ciò che invece succede, decennio dopo decennio, è un ciclo incessante di violenza e vendetta. Alimentare le fiamme dell’odio non funziona. Forse è il momento di valutare altre vie”, ha scritto Musk in risposta a un messaggio pubblicato da Khamenei sulla piattaforma. “A Dio piacendo, il cancro del regime usurpatore sionista verrà sradicato per mano del popolo palestinese e delle forze di resistenza in tutta la regione”, aveva scritto invece il leader supremi iraniano nel suo messaggio, cui sono allegati l’hashtag “#AlAqsaStorm” e riprese video di civili israeliani in fuga dai miliziani palestinesi. Il messaggio è ora corredato da una notifica di X secondo cui “Questo post viola le regole di X. Tuttavia, X ha stabilito che possa essere nell’interesse pubblico mantenere il post accessibile”. (Was)