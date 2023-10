Medio Oriente: segretario Difesa Usa Austin conferma invio portaerei nel Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha confermato l’invio nel Mediterraneo orientale del gruppo da battaglia della portaerei a propulsione nucleare Gerald R. Ford,in risposta agli attacchi a sorpresa sferrati dalle milizie palestinesi di Hamas contro Israele lo scorso fine settimana. La portaerei, scortata da cacciatorpediniere e incrociatori lanciamissili, era impegnata in manovre nel Mar Mediterraneo assieme alla Marina militare italiana, ha riferito Austin, aggiungendo che le forze armate Usa si sono attivate per aumentare ulteriormente la loro presenza aerea nella regione con squadroni di aerei da combattimenti F-35, F-15, F-16 e A-10, già rafforzata nei mesi scorsi a seguito dell’aumento degli attacchi delle forze vicine all’Iran in Siria e nel Golfo di Oman.(Was)