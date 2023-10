Usa: Casa Bianca e Congresso discutono rafforzamento sostegno a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legislatori statunitensi e funzionari dell'amministrazione del presidente Joe Biden hanno discusso il rafforzamento del supporto degli Stati Uniti a Israele durante un incontro con i leader della Camera dei rappresentanti nella serata di ieri. Lo riferiscono fonti citate dall’emittente televisiva “Cnn”, secondo cui alti funzionari dei dipartimenti di Stato e della Difesa hanno informato i deputati che l’amministrazione presidenziale sta operando con la massima celerità possibile per consegnare armi e risorse a Israele nell'ambito dei contratti già esistenti. I sanguinosi attacchi sferrati da Hamas in territorio israeliano nel fine settimana potrebbero riorientare verso Israele la priorità di Washington nelle forniture internazionali di armamenti, in attesa del voto di provvedimenti appositi da parte del Congresso. Secondo fonti citate dall’emittente televisiva, durante l’incontro sono stati menzionati in particolare proiettili d'artiglieria e missili per il sistema di difesa aerea Iron Dome di Israele. (segue) (Was)