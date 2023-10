Usa: Casa Bianca e Congresso discutono rafforzamento sostegno a Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene le forniture di Israele siano sufficienti nel breve termine, Tel Aviv potrebbe aver bisogno di ulteriore supporto se il conflitto con Hamas si protrarrà nel tempo, ha riferito una delle fonti, menzionando in particolare l’importanza dei proiettili d’artiglieria in vista di una offensiva di terra israeliana all’interno della Striscia di Gaza. I funzionari dell’amministrazione Biden hanno riferito inoltre che cercheranno di inviare immediatamente ulteriori aiuti per 100 milioni di dollari tramite il ricorso all’autorità di emergenza presidenziale. I leader della Camera hanno sollecitato l'amministrazione Biden a presentare quanto prima al Congresso la richiesta di un pacchetto di aiuti supplementari diretto per Israele. I partecipanti all’incontro avrebbero discusso anche la questione dell'Iran: la vice segretaria di Stato facente funzioni, Victoria Nuland, avrebbe dichiarato durante l’incontro che per il momento Washington non è in grado di confermare un ruolo diretto di Tehran nell’attacco sferrato da Hamas contro Israele, tranne che per la fornitura di lungo corso di armi e rifornimenti alle milizie palestinesi. (Was)