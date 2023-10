Medio Oriente: “Wsj”, l’Iran ha aiutato Hamas a pianificare l’attacco contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha partecipato per settimane alla pianificazione dell’attacco sferrato dalle milizie palestinesi di Hamas contro Israele lo scorso fine settimana. A sostenerlo è il quotidiano “Wall Street Journal”, che cita membri altolocati di Hamas ed Hezbollah. Secondo il quotidiano, funzionari di sicurezza iraniani hanno contribuito a pianificare l'attacco a sorpresa, e sarebbe stato proprio l’Iran a dare il via libera per l’attacco durante una riunione a Beirut lunedì 2 ottobre. Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano statunitense, ufficiali del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran hanno collaborato con Hamas sin da agosto per ideare le incursioni via terra, mare e aria che nel fine settimana hanno colto alla sprovvista l’intelligence e le Forze di difesa israeliane, provocando la morte di almeno 700 persone. Intervistato dall’emittente televisiva britannica “Bbc”, un portavoce di Hamas, Ghazi Hamad, ha dichiarato che il gruppo militante ha ricevuto il sostegno di Tehran prima dell’attacco contro Israele, e ha aggiunto che l’offensiva dello scorso fine settimana è una rappresaglia contro i coloni israeliani: “Ogni giorno costruiscono insediamenti, ci sottraggono le terre, uccidono la nostra gente ed entrano nelle nostre città. Attraverso i mediatori in Egitto, Qatar e alle Nazioni Unite abbiamo detto loro di smettere, ma non ascoltano nessuno”, ha accusato il portavoce. Per il momento il governo degli Stati Uniti mantiene però la cautela in merito al ruolo di Tehran nell’attacco: funzionari statunitensi affermano di non aver ancora esaminato prove del coinvolgimento diretto della Repubblica islamica, e altrettanto ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una intervista concessa ieri all’emittente televisiva “Cnn”: "Finora non abbiamo visto prove che l'Iran abbia diretto o si celi dietro a questo particolare attacco, ma c'è sicuramente una lunga relazione” con le forze militanti palestinesi, ha dichiarato il segretario. (Was)