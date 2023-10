Medio Oriente: Ucei, Hamas minaccia esistenziale, Israele sia libero di difendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) condanna la "barbarie smisurata" degli attacchi sferrati da Hamas nel fine settimana, rivendicando il diritto di Israele a "difendere il proprio territorio". "In poche ore Israele si è trovata sotto totale attacco, violata nei propri confini e libertà statuite da tutte le norme di diritto internazionale, travolta da una barbarie smisurata da Hamas un’organizzazione terroristica finanziata da diversi paesi – primo fra tutti l’Iran - che progetta ed esegue la distruzione totale di Israele e di tutte le Comunità ebraiche nel mondo", sottolinea l'organizzazione presieduta da Noemi Di Segni. "Ribadiamo con forza il diritto dello Stato di Israele di difendere il proprio territorio - definito sulla base di storici accordi internazionali e di pace - e la legittimazione ad attivarsi a tutti i livelli per sradicare questa minaccia che riguarda tutta la regione mediorientale e le democrazie di tutto il mondo. I palestinesi hanno ricevuto tutta la Striscia di Gaza, così come altri territori, nella speranza che possano divenire luoghi di crescita e sviluppo per vivere a fianco al popolo di Israele ma a quanto vediamo accade esattamente il contrario: i leader palestinesi invece di coltivare frutti di pace per le future generazioni seminano odio e generano terrore con il sostegno di molti Paesi non solo arabi. Questo è il risultato di chi mette fin dalla nascita un fucile in mano ai propri neonati anziché nutrirli di valori e amore per la vita propria e altrui. Di chi trasforma moschee, scuole, e aree residenziali in arsenali e centro di comando dell'odio. L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e le sue 21 Comunità rivolgono un accorato appello a ogni cittadino e istituzione italiana affinché si unisca alla nostra incondizionata condanna di Hamas divenuta potenza statuale che non difende affatto i palestinesi ma anzi lancia una guerra a tutta Israele. L’Ucei chiede con forza che si sostenga il diritto di Israele ad esistere e a difendersi, arginando ogni tentativo di distorsione così tante volte subito anche nelle sedi europee e internazionali più rappresentative e dinanzi a qualsiasi foro internazionale. Non si tratta solo di un attacco terroristico, non è solo guerra sferrata contro inermi civili sotto migliaia di missili e fatti anche ostaggio, è un attacco alla civiltà", chiude la nota.(Com)