Medio Oriente: Tajani, rischio estensione conflitto, diplomazia internazionale lavora per evitarlo

- Il rischio che il conflitto fra Israele e Hamas possa espandersi c'è ma la diplomazia internazionale sta lavorando per evitarlo. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Stasera Italia weekend” su Rete4. “Stiamo lavorando con gli Usa, la Francia, la Germania e i Paesi arabi per evitare un'escalation. Stiamo facendo tutto il possibile per fare in modo che il conflitto non si allarghi. Certo serve un segnale anche da Hamas, in particolare sugli ostaggi”, ha detto il ministro. “Nessuno può pensare di cancellare Israele dalla mappa”, ha aggiunto. (Res)