Business news: Brasile, bilancia commerciale registra surplus da 8,9 miliardi dollari a settembre

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato a settembre 2023 un surplus di 8,9 miliardi di dollari. Lo riferisce il ministero dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi, evidenziando che il saldo è del 153,1 per cento superiore a quello registrato a settembre del 2022 quando il surplus fu di 3,7 miliardi. Si tratta del migliore risultato per mese delle serie storiche iniziate nel 1989. Nei primi 9 mesi dell'anno il surplus è stato di 71,3 miliardi di dollari, in aumento del 50 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche in questo caso si è trattato del migliore risultato delle serie storiche iniziate nel 1989. In particolare, nel 2023 le esportazioni hanno raggiunto un volume di 352 miliardi di dollari in aumento dello 0,4 per cento rispetto allo scorso anno, mentre le importazioni hanno totalizzato 181,7 miliardi di dollari, in calo dell'11,3 per cento rispetto al 2022. (Res)