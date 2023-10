Giappone: piccoli tsunami colpiscono la costa orientale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tsunami di lieve entità sono stati registrati nelle prime ore di oggi lungo la costa orientale del Giappone a seguito di un terremoto verificatosi nella regione. Lo ha riferito l’agenzia meteorologica giapponese, precisando che le onde, di altezza mediamente non superiore a 60 centimetri, non hanno causato danni o vittime. Mareggiate sono state registrate a Hachijo e in altre isole dell’arcipelago di Izu, e nella catena delle isole Ogasawara nel Pacifico, a sud di Tokyo. Onde di circa 40 centimetri sono state registrate anche a Tateyama, nella prefettura di Chiba, a Tosashimitsu, nella prefettura di Koshi, e nell’isola di Nakano a Kagoshina. Cinque città costiere e 12 municipalità a Chiba hanno emesso direttive di evacuazione a scopo cautelare.(Git)