Israele: ex ministro Difesa Gantz, "nel governo d'emergenza a patto di condurre guerra contro Hamas"

22 luglio 2021

- Il leader del partito di Unità nazionale israeliano ed ex ministro della Difesa, Benny Gantz, ha affermato di essere disposto a unirsi al governo d'emergenza in seguito all'assalto di Hamas contro Israele, a condizione che al suo partito venga data una reale influenza nella direzione della guerra contro il movimento armato a Gaza. Secondo quanto riferiscono i media, Gantz ha fatto sapere di aver detto ieri al primo ministro che sarebbe disposto a unirsi al governo “con l’intenzione di istituire un gabinetto di guerra che dirigerà il fronte di battaglia contro Gaza e altri fronti”. “In questo momento, quando i migliori dei nostri figli e figlie si arruolano nelle riserve, quando elogiamo centinaia di morti, quando tutti preghiamo per il benessere di migliaia di feriti, rapiti e dispersi, dobbiamo assumerci la responsabilità e arruolarci anche come leader”, afferma. “Se ci verrà data la reale opportunità di influenzare e partecipare alla gestione della guerra, saremo presenti fino alla fine”, ha aggiunto. Gantz, che è stato anche capo di stato maggiore delle Forze di difesa (Idf), "sembra esitare sull'offerta del primo ministro Benjamin Netanyahu di ieri di farlo entrare nel governo, insieme al partito Yesh Atid - di Yair Lapid -, e insiste sul fatto che lui e i membri anziani del partito svolgano un ruolo importante nella modellare la risposta di Israele all’attacco prima di impegnarsi nuovamente a far parte del governo guidato da Netanyahu", evidenzia il quotidiano "The Times of Israel".(Res)