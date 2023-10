Business news: Colombia-Venezuela, Caracas inaugura altri tre consolati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha nuovamente inaugurato i suoi consolati a Medellín, Riohacha e Cartagena, in Colombia. Le sedi si aggiungono a quelle operative a Barranquilla, Cucuta e Bogotá. Colombia e Venezuela hanno celebrato a settembre un anno dal ristabilimento delle relazioni diplomatiche e dalla riapertura completa delle frontiere, occasione per un bilancio delle relazioni commerciali. Negli ultimi dodici mesi, il volume degli scambi via terra effettuati tramite i tre ponti internazionali (Simon Bolivar e Francisco de Paula Santander e, da gennaio anche Atanasio Girardot) è stato pari a 196,8 milioni di dollari. Arterie sulle quali sono transitate 209.610 tonnellate di merci, su 8.900 camion, fa sapere il ministero del Commercio della Colombia. Da Bogotà sono partiti beni per 117 milioni di dollari mentre le vendite hanno fruttato al Venezuela 19,8 milioni. Da gennaio a luglio del 2023, considerando anche gli scambi marittimi e aerei, il volume totale è stato pari a 435,6 milioni di dollari. Cifre comunque ancora lontane dal record storico di 7,2 miliardi di dollari negli scambi realizzati durante tutto il 2008. (Res)