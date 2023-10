Business news: Brasile, Banca mondiale, crescita del 2,60 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile registrerà una crescita del 2,60 per cento nel 2023 e dell'1,30 per cento nel 2024. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto della Banca mondiale (Bm) dal titolo "Prospettive di crescita per l'America latina e i Caraibi". Nel 2022 il Paese aveva registrato una crescita del 2,90 per cento. La Bm rivede la proiezione al rialzo dell'1,40 per cento rispetto alla stima di espansione economica dell'1,2 per cento pubblicata a giugno. La revisione è influenzata dall'inattesa crescita economica nei primi due trimestri dell'anno. I dati ufficiali dell'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) dicono che il Brasile è cresciuto nel secondo trimestre del 3,4 per cento su anno e dello 0,9 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. (Res)