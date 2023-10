Business news: Cile, Indice attività economica segna calo dello 0,9 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indice mensile di attività economica del Cile (Imacec) ha registrato ad agosto un calo dello 0,9 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rende noto la banca centrale cilena. Rispetto al mese precedente il calo è dello 0,5 per cento. A luglio l’indice era cresciuto dell’1,8 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il prima dato in crescita dopo cinque mesi di cali consecutivi. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) l’economia del Cile registrerà una contrazione dello 0,1 per cento nel 2023 e una crescita dell’1,9 per cento nel 2024, mentre secondo la Banca mondiale (Bm) l'economia cilena si contrarrà dello 0,4 per cento nel 2023 e crescerà dell' 1,8 per cento nel 2024. (Res)