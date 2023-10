Business news: Brasile-Cina, primo scambio commerciale in valute locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile e la Cina hanno eseguito il primo scambio commerciale utilizzando valute locali ed evitando il ricorso al dollaro statunitense. Lo scambio, riferisce la stampa brasiliana, è stato possibile grazie alla creazione di una camera di compensazione (Clearing House) presso la Banca industriale e commerciale cinese (Ibcc) a seguito di un accordo tra il governo di Brasile e Cina, firmato in occasione della visita di stato del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, in Cina lo scorso aprile. La prima transazione ha riguardato l'export di una partita di cellulosa da parte della brasiliana Eldorado Brasil a Shanghai. Il prodotto è stato spedito ad agosto dal porto di Santos a Qingdao. Le transazioni finanziarie si sono svolte nel mese successivo, fino alla finalizzazione in valuta brasiliana, il 28 settembre. (Res)